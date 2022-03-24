На межі екологічної небезпеки. Тіла вбитих окупантів ніхто не забирає (фото)

Тіла загиблих російських окупантів не забирають до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти досі не забрали тіла своїх військових, убитих в Україні ще на початку вторгнення. Тому є загроза довкіллю.
Про це повідомив виконувач обов'язків директора Управління охорони здоров'я Сумської ОВА Анатолій Котляр Суспільному.
За його словами, трупи окупантів нікому не потрібні:
"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – сказав Котляр.
Він додав, що міжнародне гуманітарне право передбачає необхідність взяти біологічні зразки для того, щоб потім визначити ДНК, що це за людина.
Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх не доставили. Нині рештки окупантів зберігають у поліетиленових пакетах.
"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після перемоги ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо їхнім батькам", — підсумував чиновник.
Тіла окупантів ніхто не забирає. Фото: Суспільне
Майже 6000 тіл залишать в Україні? РФ не збирається забирати мертвих окупантів
В Україні від початку вторгнення РФ вбито понад 5700 російських військових. Однак у Росії заявили, що їхні тіла забирати не збираються. Про це сказала сенаторка РФ Людмила Нарусова.
Бійці ЗСУ та тероборони завдають ворогам колосальних втрат, щодня знаходять смерть сотні російських військових.
"Штаб Західного військового округу повідомив, що питання про те, щоб зібрати тіла загиблих військових в Україні, просто не стоїть", – сказала Нарусова.
Депутат ВРУ Олексій Гончаренко уточнив, що Нарусова пропонувала Міноборони РФ зробити "зелений коридор", щоб забрати тіла, але її ніхто не послухав.
"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгризають тіла, деякі не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо? Мій батько, який пішов на фронт у 41-му році, казав, що перше після будь-якого бою — це збирання тіл", – додала вона.