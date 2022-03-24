На межі екологічної небезпеки. Тіла вбитих окупантів ніхто не забирає (фото)

Тіла загиблих російських окупантів не забирають до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти досі не забрали тіла своїх військових, убитих в Україні ще на початку вторгнення. Тому є загроза довкіллю.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Управління охорони здоров'я Сумської ОВА Анатолій Котляр Суспільному.

Реклама

За його словами, трупи окупантів нікому не потрібні:

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – сказав Котляр.

Він додав, що міжнародне гуманітарне право передбачає необхідність взяти біологічні зразки для того, щоб потім визначити ДНК, що це за людина.

Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх не доставили. Нині рештки окупантів зберігають у поліетиленових пакетах.

Реклама

"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після перемоги ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо їхнім батькам", — підсумував чиновник.

Тіла окупантів ніхто не забирає. Фото: Суспільне

Майже 6000 тіл залишать в Україні? РФ не збирається забирати мертвих окупантів

В Україні від початку вторгнення РФ вбито понад 5700 російських військових. Однак у Росії заявили, що їхні тіла забирати не збираються. Про це сказала сенаторка РФ Людмила Нарусова.

Реклама

Бійці ЗСУ та тероборони завдають ворогам колосальних втрат, щодня знаходять смерть сотні російських військових.