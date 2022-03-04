На межі катастрофи Україна просить допомогу в організації гуманітарних коридорів

Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста / Колаж "Сьогодні"

Україна потребує невідкладної допомоги в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення. Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомили в Офісі президента України:

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"Через постійні обстріли, що здійснюються російськими військами, низка українських міст і сіл виявилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання", – йдеться у зверненні.

У ВП назвали основні напрямки , які найбільше страждають від атаки окупантів: Сумський, Чернігівський, Харківський, Київський, Миколаївський, Запорізький, Херсонський, Луганський та Донецький регіони.

Нагадаємо, 3-го березня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією сторони дійшли згоди щодо забезпечення гуманітарних коридорів.