На Харківщині окупанти відпустили викраденого голову Великобурлуцької ОТГ

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На Харківщині російські окупанти відпустили голову Великобурлуцької територіальної громади Куп'янського району Віктора Терещенка.
Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", – розповів Синєгубов.
Раніше Олег Синєгубов розповів, що військові РФ викрали Віктора Терещенка прямо з робочого кабінету.
"Вони викликали його на робоче місце і потім забрали до місцевого райвідділку поліції", – сказав голова ОДА.
Викрадення людей військовими РФ
- Раніше в Мелітополі групою окупантів був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Пізніше він був звільнений в обмін на 9 солдатів строкової служби РФ.
- На Херсонщині вранці 16 березня зі Скадовської міськради військові РФ викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.
- 15 березня російські окупанти влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони допомагали місцевим жителям під обстрілами. Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.
- Цього ж дня окупанти взяли в заручники українського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуював мирних жителів.