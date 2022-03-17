На Харківщині розгромили колону техніки окупантів: у ЗСУ показали відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Біля села Кам'янка в Харківській області колона техніки окупантів потрапила на мінне поле та була знищена.

Відповідне відео опубліковано на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

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"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії ЗС РФ рухалися у напрямку Кам'янки Харківської області. Проте противник був вміло зупинений нашими воїнами. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" , – говориться у підписі до відео.

У ролику за кадром один із українських військових розповідає, що трапилося – "вони тікали, а я замінував там, тут".

Ситуація в Україні 17 березня