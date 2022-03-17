На Харківщині розгромили колону техніки окупантів: у ЗСУ показали відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Біля села Кам'янка в Харківській області колона техніки окупантів потрапила на мінне поле та була знищена.
Відповідне відео опубліковано на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії ЗС РФ рухалися у напрямку Кам'янки Харківської області. Проте противник був вміло зупинений нашими воїнами. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" , – говориться у підписі до відео.
У ролику за кадром один із українських військових розповідає, що трапилося – "вони тікали, а я замінував там, тут".
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.