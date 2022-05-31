На Київщині Путін відсмоктує мешканцям вигрібні ями

Путін відсмоктує вигрібні ями мешканцям Київської області / Фото: Колаж: Сьогодні
У Броварському районі Київщини з'явилася незвичайна машина для відкачування вмісту вигрібних ям. На бочці автомобіля – портрет президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.
"Якщо потрібно відсмоктувати – звертайтеся", – рекламують послуги асенізатора в соціальних мережах.
Водій Захар Дмитрович розповів, що автомобіль належить йому, а з портретом Путіна він їздить уже третій тиждень.
"Ніхто бочку не розмальовував. Я спеціально замовив спеціальну наклейку з цією пикою. А куди її ще наклеїти? Саме на своєму місці перебуває. І тепер робить приємно людям", – розповів Захар Дмитрович.
Він каже, що замовлень у нього достатньо.
"Замовлень після наклейки стало трохи більше. Людям подобається. Ніхто не ображається. Деяким мешканцям Броварів навпаки цікаво, коли приїжджаємо на відкачування. Роблять селфі на тлі бочки, сміються", – додав власник асенізаторського автомобіля.
Здебільшого автомобіль працює у Броварах – 150 гривень за 1 кубічний метр відкачування відходів. А якщо виїжджає по району, то вартість дорожча, оскільки солярка зараз дорога.
Скільки залишилося жити Путіну – інформація західних ЗМІ
Лікарі дали президенту РФ Володимиру Путіну максимум три роки життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror з посиланням на джерело у ФСБ.
За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.
"Коли він виступає по телебаченню, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься всього кілька речень", – йдеться у повідомленні.