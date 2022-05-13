На Київському безпековому форумі обговорюють як врятувати бійців з "Азовсталі" та загалом усю Україну

Київський Форум безпеки проводить онлайн дискусію на тему "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель".

Обговорюють найважливіші на сьогодні тему:

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Як врятувати українських військових та цивільних із заводу "Азовсталь"?

Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті?

Як оцінюють потенціал російського агресора?

Які прогнозують сценарії розвитку подій?

Якими є сьогодні головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії?

Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" Open Ukraine, є провідною міжнародною платформою нашої країни з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Актуальні теми обговорюють у рамках військового циклу "Боротьба за Україну", який був ініційований Київським безпековим форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом на сторінках КБФ та на нашому сайті.