На Київському безпековому форумі обговорюють як врятувати бійців з "Азовсталі" та загалом усю Україну

Київський Форум безпеки проводить онлайн дискусію на тему "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель".
Обговорюють найважливіші на сьогодні тему:
- Як врятувати українських військових та цивільних із заводу "Азовсталь"?
- Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті?
- Як оцінюють потенціал російського агресора?
- Які прогнозують сценарії розвитку подій?
- Якими є сьогодні головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії?
Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" Open Ukraine, є провідною міжнародною платформою нашої країни з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.
Актуальні теми обговорюють у рамках військового циклу "Боротьба за Україну", який був ініційований Київським безпековим форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.
Трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом на сторінках КБФ та на нашому сайті.