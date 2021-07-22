На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо: відео величезного вихору

Спочатку деяких відпочиваючих налякали густі сірі грозові хмари, але потім з'явився височенний вихор – стало ще страшніше

На узбережжі Азовського моря сьогодні вирує негода. У курортній Кирилівці помітили величезний торнадо, який зняли на відео очевидці. Відповідні ролики опубліковані в YouTube.

Деяких відпочиваючих налякали сірі грозові хмари, серед них виднівся на той момент лише "зародок" торнадо.

Пізніше вихор істотно збільшився – видовище аж захоплює дух. Курортники, які бачили це природне явище, були налякані, однак все одно знімали на камеру жахливий торнадо.

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Як виявилося, торнадо не єдина проблема відпочиваючих. Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кирилівці зняли величезне скупчення медуз біля берега. Але і це ще не все: крім медуз, в морі людей чекає ще одна небезпека – морські блохи.

Нагадаємо, напередодні через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє осіб: одного привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп – автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.