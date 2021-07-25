На відпочинок до Польщі? Куди найчастіше подорожують українці

Як виявилося, Польща стала найпопулярнішою країною для подорожей серед українців

Незважаючи на карантинні обмеження, які вже і пом'якшили, українці продовжують активно подорожувати світом.

Як розповіли в ДПСУ, кількість мандрівників з України до деяких країн зросла.

Найпопулярнішою для виїзду з України стала Польща, яку з початку 2021 року відвідали понад 1,9 млн громадян.

Другу позицію посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували в цій країні, а третє місце посів Єгипет, куди з'їздили понад 705 тисяч українців.

У рейтинг найпопулярніших серед українців країн потрапили також Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова і Об'єднані Арабські Емірати .

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Водночас в Україні за перше півріччя найбільше приїхало громадян Туреччини. У порівнянні з попереднім періодом показник виріс на 29%.

Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років: