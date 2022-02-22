На порозі локдауну? Розповідаємо, що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні неспокійна ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 22 лютого в Україні знову збільшилася кількість хворих на коронавірус. За добу зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків.

Сайт "Сьогодні" детальніше розповість про COVID-ситуацію в нашій країні.

Минулої доби, 21 лютого, в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 10 878 випадків більше, ніж за 20 лютого.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 553 особи;

летальних випадків – 287;

одужало – 33 238 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама

захворіло – 4 758 773 особи;

одужало – 3 985 601 особа;

летальних випадків – 104 932.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.

Карантинні зони в Україні

У червону зону карантину входять такі області:

Закарпатська

Івано-Франківська

Луганська

Рівненська

Хмельницька

У жовту зону карантину входять такі області:

Реклама

Львівська

Полтавська

Харківська

Чернівецька

Решта регіонів входять у помаранчеву карантинну зону.

Карантинні зони в Україні станом на 22 лютого

В Україні виявили новий варіант штаму омікрон

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Та насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

В Україні можуть ввести локдаун? Ляшко розповів про COVID-ситуацію

В Україні не планують запроваджувати новий локдаун через ситуацію з коронавірусом. Країна вже пройшла пік захворюваності. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я як міністр охорони здоров'я спільно з головним державним санітарним лікарем діятимемо відповідно до епідситуації. Для нас ключовою нормою діяльності є збереження життя українців, збереження здоров'я українців. У разі потреби ми ініціюватимемо запровадження додаткових карантинних обмежень", – сказав Ляшко.

Він додав, що не слід очікувати запровадження карантинних обмежень, оскільки є ефективні профілактичні засоби.

"По-перше, є вакцинація, по-друге, чіткі предиктори, які кажуть, що пандемія вже йде на зниження. З'явилися противірусні препарати прямої дії, з'явилася вакцина і нові штами втрачають агресивність. Ми пройшли пік, ми бачимо, як ми пройшли у нашому адаптивному карантині, коли всі сфери економіки працюють навіть у червоному рівні епідемічної небезпеки для вакцинованих, тому питання (про введення обмежень. – Ред.) не розглядається і введення локдауну сьогодні навіть не стоїть на порядку денному", – сказав Ляшко.

Раніше ми писали: