На Рівненщині хлопець жив у лісі та оглядав місця авіаударів – його затримали

Поліція затримала підозрілого чоловіка на Рівненщині. Фото: колаж "Сьогодні"

На Рівненщині поліцейські затримали підозрілого хлопця, який майже місяць проживав у землянці у лісі та часто їздив до населених пунктів, де відбувалися авіаудари.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Жителі села Грушвиця Друга Рівненської області розповіли поліцейським про підозрілого хлопця, який часто їздив, зокрема, й у ті населені пункти, де відбувалися авіаудари.

Як з'ясувалося, 23-річний уродженець Кривого Рогу на Дніпропетровщині майже місяць проживав у землянці, яку вирив власноруч у лісі. Як він пояснив поліцейським, у селі нібито мешкає його бабуся, до якої він приїхав з початку війни.

Проте, за його словами, вже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тому молодик залишив будинок.

При собі хлопець мав два мобільні телефони та планшети.

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Тепер ретельнішою перевіркою хлопця, а також його техніки займатимуться співробітники СБУ.

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Пропонував капітулювати: у Львові заарештували блогера-сепаратиста за підозрою у держзраді

У Львові повідомили про підозру у державній зраді блогеру, який підтримував агресію РФ проти України. Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями та закликами псевдоексперт навмисне зазіхав на суверенітет нашої держави.

Крім того, він займався дискредитацією державної політики та навмисне нівелював події на сході України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн грн.

Крім того, Zaxid.net повідомляє, що йдеться про 33-річного блогера Гліба Ляшенка.

За даними "Детектора медіа", Ляшенко виправдовував вторгнення РФ до України. Він писав: "вісім років Росія просила і навіть благала Україну змінити свій курс. Україна вісім років відмовлялася. І ось результат". Блогер також пропонував Україні капітулювати, а відповідальність за вбитих окупантами українців покласти на президента України Володимира Зеленського.

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