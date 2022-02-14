На українсько-польському кордоні ажіотаж через вторгнення РФ? Ми перевірили чутки (відео)

На тлі максимального загострення ситуації з ймовірністю російського нападу Польща заявила, що у разі потреби її кордон для українців відкритий. А поки що поляки визначають об'єкти для можливого розміщення біженців.

Про це йдеться у випуску Сьогодні.

Реклама

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

Як стало відомо, українці нікуди не втікають, усі їхні поїздки заплановані. У пунктах пропуску немає жодного ажіотажу, все працює у штатному режимі.

У пункті пропуску "Краковець" легковиків у черзі на виїзд з України немає – стоять лише вантажівки (близько сотні).

Майже така сама ситуація і в інших пунктах пропуску у Львівській області. Ті, хто виїздить, запевняють: планували поїздки заздалегідь, і вони не пов'язані з загостренням ситуації на українсько-російському кордоні.

Реклама

Українка, яка живе в Данії, разом з дітьми їхала до Львова гостювати до батьків. Говорить, незважаючи на тривожні новини, вирішила не відкладати подорожі.

"Ми не знаємо, що і як може бути, і не можемо наперед наганяти паніку. Їдемо на канікули завжди зі спокоєм. Ну, є хвилювання, але з вірою в серці хочемо відвідати батьків", – розповіла Ольга Книш, яка проживає в Данії.

У Мережі чимало повідомлень від українців, які прямували до Польщі й скаржаться, начебто тамтешні прикордонники почали значно ретельніше перевіряти наших громадян через загострення ситуації. Але всі, з ким тут говорили журналісти "Сьогодні", стверджують, що жодних змін не помітили.

"Нормально, як завжди. Пройшов контроль, поїхав у Польщу і назад повертаюся. У Польщу заїжджав три години тому", – каже житель Львівщини Андрій.

Уповільнення роботи колег заперечують і українські прикордонники. У їхній роботі теж немає жодних змін. А те, що є невелике скупчення машин, – таке відбувається майже кожні вихідні.

Реклама

"Істотного додавання чи виїзду організованих груп представників дипломатичних консульств теж не спостерігаємо", – заявив начальник відділення інспекторів прикордонної служби пункту пропуску "Краковець" Сергій Верельник.

Не чули прикордонники і про тимчасові пункти евакуації на українсько-польському кордоні, які планує облаштувати посольство США, щоб допомогти виїхати своїм громадянам. Така інформація активно поширюється у ЗМІ, але принаймні у Львівській області біля КПП ніхто нічого не облаштовує. А от іноземні дипломати через можливу агресію справді переїжджають до Львова. Так вчинили посольства США, Австралії, Канади, Німеччини, Нідерландів.

Журналісти "Сьогодні" бачили чимало машин дипломатів біля готелів та прапор Канади на будівлі у центрі міста. Поки що офіційної інформації про те, де розміщуватимуться посольства, немає.

В Україні поліція перейшла на посилений режим

З 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції перевели на посилений режим несення служби. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Що змінилося?

Збільшено кількість патрулів, які охороняють громадську безпеку та порядок на вулицях.

Розгорнуто додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної ситуації в країні.

Взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

"Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" – наголосив Клименко.

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

Президент України Володимир Зеленський заявив: якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків може бути окупований.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, застосовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Нагадаємо, служба CNN повідомила, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".

Раніше ми писали: