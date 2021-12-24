На українському кордоні величезні черги з машин: ми дізналися про причину (відео)

Машини стоять у черзі по 6-7 годин / Колаж "Сьогодні"

До українського кордону на польських пунктах пропуску вишикувалися кілометрові черги. Півтисячі автомобілів чекали на в'їзд до України в Медиці та Корчеві.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Ажіотаж пов'язаний з тим, що українські заробітчани повертаються додому на новорічно-різдвяні свята. У черзі вони стоять по 6-7 годин.

"Проїдемо 2-3 метри і годину простоюємо. Дуже повільно. Ми не розраховували, що буде так довго. Їжею не запаслися. Бензину вже небагато, бо холодно. Всю ніч гріємось. Ми розраховували на поїзд зі Львова до Одеси, але вже бачу, не встигаємо. Не знаю, як добиратимемося додому", – розповів одесит Ігор Лапін.

Збій транспорту та пробки: що відбувається на дорогах Києва

У Києві вранці 24 грудня затримується рух деяких тролейбусів, трамваїв та автобусів. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці

Реклама

Раніше ми писали: