На Україну насувається сильний вітер: коли і де чекати на негоду

Штормовий вітер прогнозують у всіх регіонах країни / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 8 лютого, буде з дощем та снігом, а також досить холодна, незважаючи на плюсову температуру повітря. Все через сильний вітер, який прогнозують у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Мокрий сніг йтиме найближчої ночі всюди, проте вдень атмосферні фронти підуть у східному напрямку. Вдень опади будуть лише на сході, півдні, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Через протистояння фронтів в Україні завтра посилиться північно-західний вітер, місцями будуть штормові пориви.

Температура повітря у більшості областей підніметься максимум до 0 градусів. У південній частині буде найтепліше. Там синоптики прогнозують від +2 до +7 градусів.

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У Києві опади можливі найближчої ночі, а ось вдень їх не буде. Проте вітер завтра, 8 лютого, варто очікувати поривчастий, потужний, а місцями до 15-18 м/с.

Температура повітря у Києві у вівторок буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.