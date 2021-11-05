На вулиці не погуляєш: синоптики оновили прогноз погоди в Україні (мапа)

Погода в Україні на 6 листопада / Колаж "Сьогодні"

6 листопада в Україні буде хмарна погода, в деяких регіонах пройдуть дощі, а також буде туман.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де пройдуть дощі

Дощі пройдуть здебільшого вночі. Вони будуть у західних та північних областях, а також вдень на північному сході. В решті регіонів опадів не повинно бути.

Якою буде температура повітря в Україні

"Важлива інформація для любителів погуляти на свіжому повітрі! На вихідних у більшості областей України очікується похолодання", – уточнює Наталія Діденко.

Температура повітря у країні впаде до +8+12 градусів. На Півдні, Сході та Дніпропетровщині вихідними тепло ще затримається. Там буде +12+18 градусів.

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Де буде туман?

Завтра, 6 листопада, вночі та вранці у південних та південно-східних областях України очікується туман, видимість 200-500 м.

Крім того, протримається перший рівень небезпеки жовтий.

Погода в Україні. Фото Наталії Діденко

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимової, ніж осінньої.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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