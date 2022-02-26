Почалася підготовка до відключення Росії від SWIFT – Кулеба

Путін заплатить за свою агресію. Колаж "Сьогодні"

Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, офіційне рішення ще не оформлене, але розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

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"Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", – написав Кулеба.

Також сьогодні кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив, що Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT. Зазначимо, що Німеччина була останньою країною, яка досі утримувалась від запровадження цього жорсткого заходу проти Москви.

Росію наздоганяє покарання за війну

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із італійським колегою Луїджі Ді Майо сказав, що у Римі є згода на підтримку рішення щодо заборони Росії на SWIFT. Таку саму позицію він отримав від Франції.

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А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не блокує відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT та хоче організувати прямі переговори у Будапешті, щоб відновити мир в Україні.

24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.