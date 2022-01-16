Початок кінця? В Україні запровадили мовні норми для друкованих ЗМІ – що буде з пресою

Що буде з друкованими ЗМІ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З 16 січня в Україні набуває чинності нова норма про друковану пресу. З цього дня друковані ЗМІ видаються українською. Використання іншої мови можливе за умови, що один тираж газети або журналу випускатимуть і іноземною мовою, і державною.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови.

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"Сподіваюся, що якихось сюрпризів не буде і всі неухильно дотримуватимуться закону, і, найголовніше, забезпечуватимуть право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою", – наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За даними Секретаріату, загальнонаціональних та регіональних видань, що видавалися 2021 року недержавною мовою та без українськомовної версії, налічувалося стільки:

217 газет;

107 найменувань журналів.

У якому випадку ЗМІ дозволять тираж іноземною мовою?

У Секретаріаті омбудсмена також уточнили, що поширення друкованих ЗМІ недержавною мовою за підпискою допускається за таких умов:

Якщо можна виписати таке саме видання українською мовою.

У кожній точці поширення не менше 50% тиражу видання має бути українською.

Нові правила – початок кінця?

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко розповів "Сьогодні", що вони вітають методи, спрямовані на поступову українізацію інформаційної сфери.

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"Вітаємо, що вимоги поетапні. Згідно з новим законом, якщо, наприклад, всеукраїнський журнал видавався російською мовою, то з 16 січня він повинен мати й україномовну версію. Робиться це для того, щоби читач міг вибрати. Для місцевих локальних газет є відстрочка – до липня 2024 року", – сказав він.

За словами Томіленка, зараз ключова проблема для всіх друкованих ЗМІ – це виживання. Сьогодні друковані ЗМІ – у стагнації через велику економічну кризу, карантин та епідемію. В результаті знизилися обсяги реклами плюс шокова реформа поштової галузі.

Чому "вмирають" друковані ЗМІ?

Томіленко наголосив, що стагнація друкованих ЗМІ відбувається не через розвиток діджитал-сфери. Національні медіа справді програють онлайн-медіа, але є безліч територій, де немає нормального ні інтернет-покриття, ні мобільного зв'язку.

Також там немає нормального покриття для трансляції українських каналів. У такому разі друковані ЗМІ – гарна можливість для великої частини населення отримувати перевірену інформацію. Якщо не буде газети – не буде доступу до місцевої інформації. Ключова ідея у нас, у НСЖУ, це те, що законодавці, окрім мовного питання, мають працювати над виживанням сфери ЗМІ", – сказав експерт.

До цього у НСЖУ додають, що друкованій пресі можна допомогти видавати україномовну версію, надаючи гранти.

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Що буде з журналами кросвордів

"Газета кросвордів – це те саме друковане ЗМІ. Вона має такі ознаки, як періодичність. Тому кожен, хто видає такий загальнонаціональний чи регіональний ЗМІ російською мовою, має видавати й україномовну версію. Але це поки що не стосується локальних, місцевих ЗМІ", – каже Сергій Томіленко.

Чого чекати пресі?

Видавець, член Асоціації незалежних регіональних видавців Геннадій Чабанов, каже, що перспективи не є райдужними. За його словами, місцева преса має 2 роки і 6 місяців, до липня 2024 року. Питання більше стосується національної та регіональної преси.

"Наприклад, у нас є видання, які комерційно вигідно випускати російською та українською мовами. Частина областей не читають пресу російською – Львівська, Тернопільська, Рівненська тощо. Газеті "На пенсії" 16 років, із них 8 ми видаємо паралельні випуски. 35% – українською, 65% – російською. Але ми маємо ще газету на місцевий одеський випуск газети "На пенсії". Вона виходить російською. В Одесі маємо великий тираж. Чи готові мешканці Одещини читати українською мовою? Це буде видно з перших продажів. Якщо тиражі будуть лише українською, то станеться падіння однозначно", – сказав він.

Видавці почнуть закривати ЗМІ?

За словами Чабанова, не виключено, що багато видавців замисляться про закриття своїх ЗМІ.

"Це вже реально відбувається. Наприклад, ми мали 5 видань. Одне з них, "Одеського дачника", ми зачинили. Ми зрозуміли, що його економічно невигідно ділити на два тиражі", – уточнив він.

За його словами, основна проблема для видавців тепер – однакова кількість екземплярів ЗМІ російською та українською мовами.

"Це не дуже реалістично виконати", – каже Геннадій Чабанов.

Він припускає, що частина аудиторії через нововведення або читатимуть Telegram-канали, або через супутникові канали дивитимуться "ворожі канали".