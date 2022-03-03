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Над Ірпенем збили ворожий літак

Світлана Москаленко
3 березня, 10:19
ЗСУ повідомили про знищення російського СУ-30

Збито черговий російський винищувач. Фото з Вікіпедії

Над Ірпенем, який днями бомбардували окупаційні війська, був збитий ворожий винищувач. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" – повідомив радісну новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Втрати російської армії на ранок 3 березня:

  • особового складу – близько 9000 осіб;
  • танків – 217 од.;
  • бойових броньованих машин – 900;
  • артилерійських систем – 90;
  • реактивних систем залпового вогню – 42;
  • засобів ППО – 11;
  • літаків – 30 (інформація уточнюється);
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки – 374;
  • легких швидкісних катерів – 2;
  • цистерн з пальним – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.