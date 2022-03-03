Над Ірпенем збили ворожий літак

Збито черговий російський винищувач. Фото з Вікіпедії

Над Ірпенем, який днями бомбардували окупаційні війська, був збитий ворожий винищувач. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" – повідомив радісну новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.