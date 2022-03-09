Над Києвом збили ворожий літак – ледь не зніс будинок (фото)

Залишки збитого під Києвом ворожого Су-27. Фото: колаж "Сьогодні"

Над Осокорками у Києві збили ворожий літак Су-27. Пілот катапультувався й загинув.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

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Як повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, літак окупантів упав на житловий будинок. Про жертв та постраждалих серед цивільного населення не повідомляють.

Фото: Антон Геращенко

Втрати ворога

Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:

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особового складу – понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 317,

ББМ – 1070,

артилерійських систем -120,

РСЗВ – 56,

засобів ППО – 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81,

автомобільної техніки – 482,

кораблів/катерів – 3,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі збито російський літак.

Також нагадаємо, працівник "Укрпошти" збив російський Су-35 за десятки мільйонів доларів.