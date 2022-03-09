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Над Києвом збили ворожий літак – ледь не зніс будинок (фото)

Марія Дмитренко
9 березня, 15:26
Російські окупанти зазнають величезних втрат

Залишки збитого під Києвом ворожого Су-27. Фото: колаж "Сьогодні"

Над Осокорками у Києві збили ворожий літак Су-27. Пілот катапультувався й загинув.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

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Як повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, літак окупантів упав на житловий будинок. Про жертв та постраждалих серед цивільного населення не повідомляють.

Фото: Антон Геращенко

Втрати ворога

Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:

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  • особового складу – понад 12 тисяч осіб,
  • танків ‒ 317,
  • ББМ – 1070,
  • артилерійських систем -120,
  • РСЗВ – 56,
  • засобів ППО – 28,
  • літаків – 49,
  • гелікоптерів – 81,
  • автомобільної техніки – 482,
  • кораблів/катерів – 3,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі збито російський літак.

Також нагадаємо, працівник "Укрпошти" збив російський Су-35 за десятки мільйонів доларів.