"Наїлися дешевих херсонських овочів?" Кримчани у розпачі через провал пляжного сезону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пляжний сезон в окупованому Криму провалений. У мережі з'явилися кадри колись популярних пляжів у Криму, які зараз стоять напівпорожніми.

Зокрема, пустують пляжі Алупки, що на південному березі Криму. Окупанти виставили шезлонги, проте людей на них можна перерахувати на пальцях. Кадри з камер сьогодні, 7 липня, опублікував канал "Харків 1654".

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Немає людей і на пляжах у Гурзуфі, який також знаходиться на ПБК. Раніше вузька прибережна смуга була переповнена відпочивальниками, тепер там майже не видно людей. Фото та відео опублікував користувач Twitter @torvi2502, що мешкає в Криму.

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"5 липня!!! Людей немає! Ще раз: П'яте. Б**дь. Липня!!!! Ну що, наїлися дешевих херсонських овочів??? Що взимку жерти будемо???" — пише користувач.

Зазначимо, що багато мешканців Криму традиційно жили за рахунок курортного сезону, заробляючи гроші на відпочивальниках — надаючи їм житло, харчування, послуги. Але немає відпочивальників – не буде й грошей, щоб пережити зиму.

Пляжі в Україні

На українських пляжах теж не так багато людей, як раніше, — є небезпека натрапити на міну. Вже траплялися нещасні випадки.

На одному з пляжів Одеської області чоловіча компанія вирішила відпочити, попри заборону та попередження про мінну небезпеку вздовж усього чорноморського узбережжя та прибережних вод. У результаті один чоловік загинув, другий – отримав поранення.

На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка.

31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.