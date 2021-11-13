Напад на журналістів "Схем": Укрексімбанк звільнив двох співробітників

"Укрексімбанк" звільнив співробітників / Фото: Колаж: Сьогодні

Укрексімбанк звільнив директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова буквально через добу після їх поновлення на посадах.

Про звільнення повідомляє пресслужба банку.

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На засіданні члени наглядової ради констатували, що своїми діями Тельбізов та Осипов довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов'язки.

"12 листопада 2021 р. Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" на своєму позачерговому засіданні, вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку та став предметом обурення громадськості, прийняла одностайне рішення звернутись до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 9 листопада на посадах поновили директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова. У наказі йшлося про завершення внутрішнього розслідування у банку.

"Відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства отримання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для усунення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин. З огляду на це 9 листопада 2021 року начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осипов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов'язків", – йшлося у рішенні.

Історія нападу

У понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схем" під час інтерв'ю напав Мецгер через одне з їхніх питань, яке йому не сподобалося.

Співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Реклама

За інформацією журналістів, весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку у його присутності. За годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю та самого нападу видалено.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пізніше Євген Мецгер написав заяву про складання своїх повноважень, доки триває розслідування. За заявою журналістів, кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності розпочали 4 жовтня.

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