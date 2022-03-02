Направили гелікоптери та війська – окупанти рухаються до українських АЕС

Фото окупантів із зони ООС - ілюстративне/Reuters
Російські війська можуть атакувати українські атомні станції. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграмі.
За даними Геращенка, надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.
Крім того, ворожі війська підійшли до Енергодару і прямують до блокпоста міста. Там розташована Запорізька АЕС. Співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію РФ.
Військові РФ погрожують обстріляти Запорізьку АЕС
Російські окупанти погрожували атакувати станцію з першого дня вторгнення.
"Увага! Енергодар – АЕС. Росіяни поставили гаубиці та погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде лихо всієї Європи" , – повідомляла депутат Мар'яна Безугла.
Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС
Перше, що відбувається при радіоактивному зараженні – це викид радіоактивного йоду. Тому важливо прийняти усередину таблетки або розчин йоду, це потрібно постаратися зробити в перші години після вибуху АЕС або навіть хвилини після того, як оголошено тривогу.