Напружена COVID-ситуація в Україні – чи покращилися показники за тиждень

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусною інфекцією / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні помітили перші ознаки стабілізації захворюваності на коронавірус. За останній тиждень кількість випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 3%.

Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

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Кількість госпіталізацій зменшилась на 4%. Водночас збільшився показник середньодобової смертності на 31%.

Кожен четвертий пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії.

Розрив між госпіталізаціями та виписками скоротився з 33% до 1%.

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Проте, як зазначили в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), усі регіони країни, окрім Івано-Франківської області, й досі залишаються в зоні ризику

Карантинні зони

Жовта:

місто Київ,

Полтавська область,

Харківська область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

В помаранчевій зоні карантину знаходяться решта областей.

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