Напружена COVID-ситуація в Україні – чи покращилися показники за тиждень

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусною інфекцією / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні помітили перші ознаки стабілізації захворюваності на коронавірус. За останній тиждень кількість випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 3%.
Про це пише Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Кількість госпіталізацій зменшилась на 4%. Водночас збільшився показник середньодобової смертності на 31%.
Кожен четвертий пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії.
Розрив між госпіталізаціями та виписками скоротився з 33% до 1%.
Проте, як зазначили в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), усі регіони країни, окрім Івано-Франківської області, й досі залишаються в зоні ризику
Карантинні зони
Жовта:
- місто Київ,
- Полтавська область,
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
В помаранчевій зоні карантину знаходяться решта областей.
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