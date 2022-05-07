Нас не перемогти! В окупованому Бериславі вночі зняли з міськради російський прапор

Прапор знаходився біля міської ради / Колаж "Сьогодні"

У Бериславі на Херсонщині вночі невідомі зняли російський триколор, який повісили окупанти біля будівлі міської ради. Український прапор росіяни зняли декілька тижнів тому.

Про це повідомляє Тарас Березовець.

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Невідомо хто саме зняв прапор Росії біля міськради. Проте зараз на місці, де раніше був російський триколор, пусто.

Над Москвою підняли прапор України

Невідомі встановили прапор України над управою московського району Хорошево-Мневники. Передплатники розповіли, що він провисів увесь ранок. У самій управі повідомили, що прапор з даху вже прибрали.

"Це було вранці. Там уже все перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все гаразд" , – йдеться у повідомленні.

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