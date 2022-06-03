"Наш дух ніхто не може зламати" : футболіст Андрій Ярмоленко розповів свою шокуючу історію

Андрій Ярмоленко розповів про перші дні війни в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Футболіст, гравець збірної України Андрій Ярмоленко живе та тренується у Лондоні. Так сталося, що 24 лютого його родина була в Києві — дитині був потрібен плановий медичний огляд. Андрій слідкував за новинами, але не міг повірити, що почалася війна! І нескінченно докоряв собі за те, що відправив дружину та дитину далеко від себе.

Коли футболіст приїхав на тренування, не міг навіть розмовляти. Його питали про Україну, а по обличчю Андрія текли сльози. Тренер відпустив футболіста, сказавши:

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"Зроби все, щоб твоя родина була у безпеці".

За тиждень Ярмоленко повернувся, вважаючи, що варто залишатися професіоналом та працювати. Андрій зізнається, що забивати голи його надихають українці.

"Я бачу, як люди борються. Я сказав собі: виходь, скільки є сил. І бийся, як б’ється твій народ. Забий гол, щоб показати всім, які ми сильні. Щоб з нами не відбувалося, наш дух ніхто не може зламати", — упевнений футболіст.

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Усі родичі Андрія живуть на Чернігівщині. Він зізнається: страшно говорити, страшно думати про те, як вони все це пережили. Коли він побачив, що ворог зробив з Черніговом, із селами в області, зізнався: без сліз це сприймати неможливо.

Ярмоленко упевнений: хоча не всі можуть воювати, кожен має допомагати один одному. Він допомагає рідному місту: одразу після початку війни зв’язався з мером та запитав про потреби для військових, які намагається виконувати.

"Потрібно допомагати нашим героям, котрі захищають нас, захищають Україну", — каже Андрій. Дивіться та слухайте історію футболіста з перших вуст.

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Свою історію Андрій Ярмоленко довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;

зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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