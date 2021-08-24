"Наша сила – у тому, що ми одна Країна". Рінат Ахметов привітав українців із Днем Незалежності

Рінат Ахметов привітав українців із Днем Незалежності

Українці пройшли багато випробувань, які допомогли зрозуміти, що їхня сила – у єдності, і кожен у нашій країні робить свій внесок у благополуччя, впевнений засновник і акціонер СКМ Рінат Ахметов. Він привітав співгромадян з Днем Незалежності, зазначивши, що "нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості країною".

"Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна. Країна, у якій кожен робить свій внесок у загальний добробут", – заявив Ахметов.

Він зазначив, що українці долали і долають непрості обставини завдяки героїзму кожного і висловив подяку:

медикам, які ведуть боротьбу за життя;

учителям,які виховують у новому поколінні прагнення до знань.;

працівникам промисловості, які зберігають та підтримують стабільність економіки України;

тим, хто захищає нашу країну;

тим, хто працює в полі та під землею, у морі та на суші, у наукових інститутах і дитячих садах.

"Я бажаю всім нам довгих мирних років та процвітання. Упевнений, на нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості нашою країною. Зі святом, дорогі друзі! З Днем Незалежності України!" – зазначив засновник СКМ.

Нагадаємо, напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США в Києві заспівали вітальну пісню.

Ми також писали, що до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України з міжнародного аеропорту "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) по всьому світу розлетілися п'ять тисяч українських прапорів.