Наступ російських військ на Харків уповільнився – Арестович

Ворог почав відступати від Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни намагаються оточити Харків, однак зазнають великих втрат. Про це на брифінгу заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків, місто Лозова, намагаючись оточити Харків із заходу, але зазнає катастрофічних втрат у техніці та особовому складі. Зараз темпи дуже уповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати в лапки", – сказав він.

Російські окупанти у Харкові вдалися до авіаударів, бо не в змозі битися з українськими військовими.

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Окупанти знищують Харків

2 березня Росія продовжила бомбити Харків – удари почалися рано-вранці і не припинялися цілий день. Тільки за день було обстріляно:

Список об'єктів не повний. На бомбардування Харкова ворог кидає "Гради", "Смерчі", "Калібри" та заборонені бомби .

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено Свято-Успенський собор, розташований у центрі міста.

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Заступник мера Ізюму Харківської області Володимир Мацокін повідомив про чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.

"Укрзалізниця", незважаючи на запровадження воєнного стану , працює за графіком та продовжує стабільний рух потягів.

По станції Харків