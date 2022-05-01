Наталя Яресько про репарації: Росія повинна заплатити за руйнування України

Наталія Яресько розповіла, яка підтримка потрібна для відновлення України / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні, КГГА

Країна-агресор Росія повинна заплатити за руйнування України, правовий процес стосовно репарацій має розпочатися вже зараз.

Про це заявила міністр фінансів України у 2014-2016 роках, директор Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-2022 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Яресько наголосила, що Україна потребує великих коштів на відновлення. Ці гроші, зокрема, можуть надійти із заарештованих російських активів.

"Це гроші російських олігархів, гроші за заарештовані активи Росії за кордоном і таке інше. Через правовий процес, який має початися вже зараз", – сказала вона.

Яресько зазначила, що у Сполучених Штатах зараз розглядаються законодавчі акти, які стосуються олігархів.

"Але треба розширити законодавство, щоб репарації для України були ширшими і глибшими. Це може бути і спеціальний якийсь податок і таке інше", – зазначила вона.

Наталя Яресько також вважає, що Україні потрібна підтримка Великої сімки і Великої двадцятки для відбудови країни.

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"План Маршалла – це один донор, відтак його дуже легко координувати. І це має бути така співпраця, яка буде включати десятки чинників, десятки джерел фінансування", – сказала вона.

Яресько підкреслила, що кошти на відбудову мають витрачатися за прозорою процедурою.

"Необхідно підвищувати рівень взаємної довіри. Зокрема, між українцями самими, і також між Україною та донорами. Для того, щоб ці гроші використовувалися чесно, прозоро і ефективно", – резюмувала вона.

Ми також розповідали, як відновлюватимуть українські міста.

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