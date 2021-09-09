НБУ знову підняв облікову ставку – в чому причина

Голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про підняття облікової ставки на 0,5%. Фото: kirillshevchenko.com

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Отже, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий в березні і викликаний стрибком інфляції.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.

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Що таке облікова ставка і на що вона впливає

Зазначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при нижчому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з квітня 2019 року.

Потім НБУ підвищив облікову ставку з 16 квітня до 7,5% річних. Однак потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня. Після цього НБУ вирішив підвищити ставку з 23 липня 2021 року до 8,0% річних.