"Не бійтеся Путіна": Яценюк назвав найкращий спосіб, як зупинити Росію

НАТО вже ігнорувало членство України у 2008 році і це обернулося нападом Росії – більше не можна повторювати таку помилку

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликав Захід дати Україні членство в НАТО – це кращий спосіб припинити агресію Росії проти нашої країни.

Про це він сказав в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Він вважає дуже-дуже поганим рішення з боку певних країн НАТО відмовитися надати Україні План дій щодо членства у НАТО у 2008 році на Бухарестському саміті.

"Ми очікували, що на останньому саміті отримаємо більше ясності щодо надання Україні Плану дій щодо членства. Я досі думаю, що це добрий знак – у декларації саміту НАТО вони повторили формулювання із рішення Бухарестського саміту 2008 року, де чітко сказано, що Україна буде членом Альянсу", – сказав Арсеній Яценюк.

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За його словами, Україна повинна виконати всі необхідні реформи, які стосуються не тільки армії, але й, наприклад, судової влади, сильних демократичних інститутів, потужної і прозорої економіки, боротьби з корупцією.

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"Водночас повинна бути політична єдність всередині НАТО. НАТО має виступати з єдиною позицією, а не так, як це сталося у 2008 році. Це відповідає інтересам країн НАТО, щоб Україна була в їх лавах. Хотів би донести ще одну думку до тих, хто виступає проти цього: не бійтеся Путіна. Чим більше ви будете боятися, тим далі він буде рухатися вперед... Найкращий шлях зупинити Росію – це зробити Україну членом НАТО", – підкреслив політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Франція і Німеччина винні в нападі Росії на Україну, оскільки саме вони заблокували ПДЧ для України у 2008 році.