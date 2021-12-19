"Не дожила" до відкриття. У селищі поблизу Рівного впала новорічна ялинка (фото)

Поблизу Рівного впала новорічна ялинка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Квасилів, яке входить до Рівненської громади, впала новорічна ялинка. Падіння ялинки в центрі Квасилова вранці помітили місцеві жителі.

Про це повідомляє корреспондент "Сьогодні".

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У комунальному підприємстві "Трест зеленого господарства" розповіли, що ялинку, вочевидь, зламав сильний вітер.

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Ялинка впала просто на новорічні декорації. Фото: Facebook Тресту зеленого господарства

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Зранку 19 грудня працівники тресту разом із міськсвітлом працювали, щоб відновити та закріпити новорічне дерево.

Ялинка, яку встановили в Квасилові, раніше росла на території одного із дитсадків Рівного. Через аварійний стан дерево зрізали та встановили у селищі.

Увімкнули не з першого разу: як в Києві відкривали ялинку

На Софійській площі під час відкриття головної ялинки гірлянди ввімкнули не з першого разу.

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ввімкнулася лише ілюмінація навколо неї.

Тоді мер заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

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