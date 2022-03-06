Не хоче воювати з Україною: начальник Генштабу Білорусі подав у відставку – ЗМІ

Генерал-майор Гулевич Віктор / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник генштабу Білорусі Віктор Гулевич подав у відставку. Про це написав у своєму Telegram-каналі нардеп український журналіст Андрій Цаплієнко.

Ті, хто направив мені цей документ, кажуть, що він є справжнім, стверджує Цаплієнко.

Реклама

"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", – йдеться у його повідомленні.

Зазначається, що Гулевич подав у відставку через неможливість виконання завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Ситуація з Білоруссю

У білоруському Мозирі міська лікарня з початку війни приймає поранених військових РФ , біля лікарні місцеві жителі щодня бачать колони санітарних мікроавтобусів "ПАЗ" Місць для трупів у морзі не вистачає – їх одразу вантажать на російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

Реклама

В Білорусі помічено пересування військової техніки з розпізнавальним знаком – Червоним прямокутником. Колону помітили вранці 3 березня на трасі М-10 у бік Пінська неподалік Дрогичина (Брестська область). Від Пінська до кордону з Україною їхатиме близько 10 години.

Лукашенко заявив, що його штовхають до війни з Україною

Білорусь хочуть примусити до війни з Україною , заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко