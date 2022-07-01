Не хочуть чути правду. Російськомовний марафон "FreeДОМ" піддається кібератакам

Проєкт "FreeДОМ" продовжує зростати. Фото "Сьогодні"

Міжнародне мовлення України російською мовою піддається зухвалим кібератакам з боку країни-агресора з метою заблокувати розповсюдження правдивої інформації про війну в Україні для російськомовної аудиторії через блокування роботи марафону "FreeДОМ".

Про це повідомляє пресслужба Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

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Деталі

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке керує телеканалами UA (канал іномовлення російською мовою з покриттям понад 60 країн світу) та "Дом" (російськомовне мовлення каналу започатковано 2020 року для аудиторій на тимчасово окупованих територіях України), протягом декількох діб піддається кібератакам з боку країни-агресора.

Марафон "FreeДом" – це щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою і виготовляється як ДП "МПІУ", так і партнерськими медіа-групами:

"Медіа Група Україна",

"Starlight новини",

"Інтер Медіа Груп",

"1+1 медіа".

Підприємство звернулось до правоохоронних органів України, наразі тривають слідчі дії.

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Як зазначає пресслужба СБУ, "кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни".

Кіберпростір – це ще один фронт війни проти України та всього демократичного світу

Телеканал UA забезпечує право на доступ до неупередженої інформації багатомільйонної аудиторії по всьому світу. Блокуючи роботу телеканалу, країна-агресор порушує права людини на свободу висловлювань та право на отримання життєво важливої інформації про стан речей в суспільствах, які потерпають від авторитаризму, диктатури та насильства з боку державного апарату.

Попри багаторівневу атаку на телеканал українського іноземного мовлення російською мовою, телеканал продовжує супутникове мовлення всередині країни-агресора. Останнім часом аудиторія телеканалу та марафону "FreeДОМ" продовжує зростати, про що свідчать показники як у діджитал-платформах,так і з форм зворотного зв'язку – громадяни Росії розглядають українське мовлення російською мовою як надійне джерело новин та іншої інформації.

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