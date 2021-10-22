Не приготувала вечерю: у Житомирській області чоловік до напівсмерті побив маму

Чоловік жорстоко побив маму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирській області суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який жорстоко побив 74-річну матір. Також він розбив газове обладнання і внаслідок цього стався витік газу.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Житомирської області.

Деталі НП

У липні 2021 року 49-річний житель Житомирського району прийшов додому у стані алкогольного сп'яніння, затіяв сварку з мамою, оскільки не побачив вечерю на столі.

У підсумку за це чоловік накинувся на 74-річну жінку та побив її кухонним начинням. Постраждала отримала легкі тілесні ушкодження.

Після цього чоловік розхитав арматуру газового лічильника, через що стався витік газу на весь під'їзд, внаслідок чого газова служба на певний період відключила від газопостачання інші квартири.

Це не перший випадок побоїв

Як повідомили у прокуратурі, це не перший випадок, коли мати страждала від побоїв. Протягом останніх двох років чоловік більш 20 разів притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Що загрожує чоловікові?

Чоловіка визнали винним у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження і скоєнні грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 296 КК України) та призначено покарання у вигляді арешту строком на два місяці.

Домашнє насильство

Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

Раніше ми писали: