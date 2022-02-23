Не впускають українців: окупанти в Криму закрили КПВВ

Закриті КПВВ "Каланчак" та "Чонгар"/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Криму окупанти обмежили виїзд та в'їзд громадян з півострова на підконтрольну територію України. Це стосується КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".
Про це повідомила омбудсменка з прав людини Людмила Денісова.
В'їзд
Денисова проінформувала, що протягом останніх двох годин окупанти не пропустили до Криму близько пів сотні українців. Безперешкодно пропускають тільки тих, хто має російські паспорти.
Виїзд
За словами омбудсменки, вихати з Криму зараз неможливо. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Проте українські прикордонники кажуть, що КПВВ з боку підконтрольної території працюють у штатному режимі. Денісова наголосила, що Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, обмежуючи пересування людей. Вона закликала відреагувати на це міжнародну спільноту.
Що кажуть в Держприкордонслужбі?
У Херсонському прикордонному загоні заявили, що станом на 20:00 на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чонгар" продовжують працювати у штатному режимі. Там теж зазначили, що ближче до вечора почастішали випадки відмовлення у пропуску на територію Криму громадян України окупаційними силовими структурами.
"Державна прикордонна служба України продовжує відстежувати ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом", — повідомили в Держприкордонслужбі.
Загрозу вторгнення РФ
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