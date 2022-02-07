Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто

За кермом авто в момент ДТП був не Трухін / Фото: Колаж: Сьогодні
Чоловік у червоній футболці, якого зафіксували камери за кермом авто нардепа Олександра Трухіна у день ДТП, був його водій.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у правоохоронних органах.
"Чоловік у червоній футболці – з приводу нього Трухін говоривв, що це його водій", – повідомили нам джерела.
Своєю чергою, за даними ГБР, згідно з камерами відеоспостереження, чоловік у червоній футболці перебував за кермом Audi A8 як мінімум від Полтави до центру Борисполя.
"Аварія сталася на ділянці дороги, де демонтовано камери спостереження", – повідомила пресслужба ДБР.
Що за відео
- 1 лютого ЗМІ опублікували відео, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.
- Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало її до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Ексглава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни. Але їх, швидше за все, не знайдуть. Також він зазначив, що, швидше за все, відео вже давно знищено.