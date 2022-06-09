Не забудьте крем та парасольку: синоптики дали спекотний прогноз погоди

Українців чекає сильна спека та грози. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 10 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не надто потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря досягне максимуму 32 градуси тепла. Незважаючи на спеку, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 10 червня?

Реклама

Так, за прогнозами синоптиків, 10 червня вдень у південній, а також у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 27-32, на півдні країни та в Карпатах 23-28.

10-12 червня в Україні, окрім більшості районів Карпатського регіону, Криму (10 червня Кіровоградської, Чернігівської та Харківської областей) буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 10 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 градусів тепла, вдень 28-30. 10-12 червня у столиці також буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Реклама

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.