Не забудьте парасольку! Де завтра в Україні чекати на непогоду

У містах України прогнозують сніг та дощ / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 2 лютого, буде хмарно. Також у більшості регіонів варто очікувати сніг та дощ. Максимум температура повітря у країні підніметься до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє sinoptik.

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Весь день у Харкові буде хмарно. Вранці йтиме сніг, але після полудня він зміниться на мокрий сніг. Увечері опадів не повинно бути. Вночі температура повітря буде від -8 до -4 градусів, а вдень підніметься до 1 градуса вище нуля.

У Львові хмари вкриють небо до самого вечора. Вранці сніг поступово перейде в дощ зі снігом, який увечері зміниться на дрібний сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -6 до -1 градуса. Вдень температура повітря прогріється до +1 градуса.

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У Києві буде завтра хмарно, але сонце все ж таки іноді виглядатиме. Опадів синоптики не обіцяють. Вночі буде від -8 до -5 градусів, а вдень від 3 до 1 градуса тепла.

Найтепліше буде завтра в Одесі. Там уночі температура повітря триматиметься близько 0 градусів, а вдень прогріється до +4. Проте зранку й до самого вечора буде хмарно. Дощ зі снігом має припинитися до середини дня.