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Не забудьте парасольки! Де в Україні завтра пройдуть дощі – прогноз погоди

Валентина Шаповал
1 листопада, 16:00
Дощ завтра буде у 17 областях

Погода в Україні на 2 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 2 листопада, в Україні частину території покрию хмари та дощі, але десь світитиме сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. На сході очікується 10-13 градусів тепла.

У північних регіонах – +6-11 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів.

У Києві буде дощ, а температура повітря 6-11 градусів тепла.

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Де пройдуть дощі?

  • Житомир
  • Вінниця
  • Чернігів
  • Київ
  • Черкаси
  • Кропивницький
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Херсон
  • Сімферополь
  • Запоріжжя
  • Дніпро
  • Полтава
  • Суми
  • Харків
  • Луганськ
  • Донецьк

В решті регіонів буде сонячно.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою. У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

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Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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