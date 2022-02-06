Тиждень розпочнеться з потепління! Якою буде погода в Україні завтра

Якою буде погода в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 7 лютого, буде переважно хмарна, сніг з дощем пройде майже у всіх областях. Зате стане тепліше – стовпчики термометрів піднімуться до +7 градусів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, вночі проти 7 лютого в Україні ще буде мороз, проте наступного дня температура підніметься і не спаде вночі. Найтепліше буде на півдні та заході країни – 3-7 градусів тепла, на півночі – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У центральних регіонах очікується вдень близько 3 градусів тепла, а в столиці – 2-4 градуси.

Сніг з дощем йтиме майже по всій країні, більшість опадів прогнозують на вечір понеділка.

Синоптики попередили, що погода в цей день буде оманлива: через високу вологість здаватиметься, що на вулиці холодніше, ніж насправді.