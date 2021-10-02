Недитячі розваги: зловмисники поширювали наркотики під виглядом іграшок

Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок. Вони облаштували лабораторію для виготовлення сильнодіючого психотропу і його фасування для подальшої реалізації.

Про це пише прес-центр Держприкордонслужби України.

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Злочинці підшукували покупців і продавали психотропні речовини через інтернет. Оперативникам Держприкордонслужби вдалося задокументувати факт контрабанди понад 1 кг метамфетаміну в дитячих іграшках в Австралію.

Правоохоронці вилучили в місцях проживання фігурантів засоби та приладдя для виготовлення метамфетаміну, близько 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кілограмів прекурсорів.

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Найближчим часом в суді буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів справи.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.