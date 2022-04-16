Необхідно негайно прибрати російську мову зі шкільної програми – омбудсмен

Російський світ знищує українські школи / Колаж "Сьогодні"

Цілком можливо, що наступного навчального року в шкільній освіті України не буде такої дисципліни як "російська мова", що буде одним з наслідків вторгнення Росії в Україну. Наразі до канікул необхідно замінити уроки російської мови іншими предметами.

Про необхідність виключити цей предмет із шкільної програми сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень в ефірі "Україна 24" в рамках телевізійного марафону.

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Пропозиція

"Щодо вивчення такої дисципліни у школах, як "російська мова", то потрібно розглянути можливість заміни цього предмета іншими. Я поділяю застереження міністра освіти й науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня цю дисципліну замінити іншими, збільшивши частку вивчення інших важливих предметів, а саме: "Історія України", "Українська мова", "Українська література", "Математика" та "Англійська мова"", – наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників. Далі своє слово має сказати Міністерство освіти і науки, яке формує держполітику у цій сфері. Проте зараз із подібною ініціативою можуть виступити вчителі та батьки учнів.

"В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів – важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми – велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати", – наголосив Кремінь.

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