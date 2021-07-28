Негода наробила біди в Україні: без світла залишилися десятки населених пунктів

Знеструмлені будинки через негоду в Україні. Колаж "Сьогодні"
В Україні в результаті негоди без електроенергії залишилися 65 населених пунктів у трьох областях України.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
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Рятувальники зазначили, що через сильні пориви вітру, дощі і грози спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, які і знеструмили будинки.
Які області постраждали від негоди:
- Львівська – 18 населених пунктів без світла;
- Київська – 16;
- Житомирська – 15;
- Донецька – 10;
- Чернігівська – 6.
Зараз на місцях працюють бригади обленерго, вони відновлюють електропостачання
Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, привели до смерті двох людей . Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.
Крім того, у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди . Через сильну зливу, грози і вітру пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.
Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", до чого привела потужна злива в Одесі:
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