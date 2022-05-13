"Несусвітня пурга". Реакція українців на скандальну заяву Тихановської про білорусів та порятунок Києва

Українці розкритикували Світлану Тихановську. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська потрапила у великий скандал після заяви, що білоруси начебто зупинили напад РФ на Київ. Українці обурилися висловлюваннями Тихановської. Крім того, багато хто потролив її, засипав бурхливими коментарями, а також створив меми в Мережі.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції українців на заяви Тихановської.

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Що думають політики?

Нардепка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко написала у Facebook, що Тихановська, на її думку, їздить європейськими столицями, отримує премії і "несе несусвітну пургу по Україні".

"Історія, як вона не наважилася визнати український Крим, квіточки порівняно з новими перлами. Всі кияни, які провели в столиці лютий-березень, точно знають, що наступ на Київ зупинила жертовність Бучі, Ірпеня, Чернігова, Бородянки. А залізли в Іванків, Бучу, Ірпінь російські окупанти з чорнобильської зони з території Білорусі. Лукашенко і безмолвні білоруси віддали свою територію для щоденного обстрілу сусідньої мирної України, рекордну кількість ракет випустили сама звідти. І ми ніколи цього не забудемо. І так само як всі росіяни несуть відповідальність за агресію проти України, так і білоруси є співучасниками цих вбивст, бо вони жодним чином не протестували. З білоруського Мозеля окупанти відправляли контейнери намародереного українського добра, знятих з вбитих жінок прикрас і іграшок вбитих дітей. Тихановська живе сьогодні в країнах ЄС, а не в Мінську, і точно має доступ до об’єктивної інформації щодо звірств окупантів в Україні і ролі Білорусі , з території якої, під виглядом навчань, всі ці орди вдерлися в наш дім. Навіщо нести таку нісенітницю? Питання риторичне", – заявила Геращенко.

Реакція українців

Український блогер Роман Шрайк назвав Тихановську не політиком, а звичайною вчителькою, дружиною блогера, який збирався йти в президенти і був посаджений Лукашенком за ґрати.

"Коли ви смієтеся зі слів Тихановської: "Білоруси продемонстрували вкотре свою мужність. Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ з боку Білорусі", – можете посміятися ще й із цього хлопця із простріленими ногами. Посміятися із 60 білорусів, затриманих за "рейкові війни", яким зрозуміло що приготував режим Лукашенка. Не треба бути генієм, щоб здогадатися, що Тихановська мала на увазі саме таких "партизанів". Так, вона перебільшила. Не забуватимемо, що вона не політикиня, а звичайна вчителька. Дружина блогера, який збирався йти у президенти і якого Лукашенко посадив за ґрати. Але не треба знецінювати подвиг людей, які вели свою тиху, відчайдушну боротьбу заради нашої з вами країни. Так, вони не зупинили російських військ, але свій внесок зробили. І я їм дуже за це вдячний", – написав він.

Політолог Олексій Голобуцький потролив Тихановську:

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"Російська армія не почувалася комфортно на наших землях", – Тихановська. Унітази, сковорідки та будки було складно пересилати до Росії з Білорусі. Знімали тапки під час протестів у 2020, а тепер знятий тапок п**дить х**ню. Білоруси, розберіться з нею поки не пізно! Інакше скоро вона для нас стане в один ряд із Лукашенком", – написав політолог.

Керівник програм нових медіа у ГО "Інтерньюз-Україна" Віталій Мороз вважає, що зараз Тихановська рухається у напрямку іміджу російського опозиціонера Олексія Навального

"З такими твердженнями Тихановська семимильними кроками рухається в напрямку іміджу Навального в Україні. Зіпсувати репутацію в один момент – це дуже недалекоглядно. Не здивуюся, якщо будуть посилати услід на російським кораблем. Водночас, переконаний, що це прикре непорозуміння, адже нам усім мати справу з середовищем Тихановської, що прийде на заміну Лукашенку, й серед них є багато моїх друзів", – написав Мороз.

Ольга Родіонова заявила, що напад на Київ припинився завдяки ТрО та ЗСУ.

"І росіяни-військовці у Гомелі почувалися як удома... Ваш штаб тут не приписується до партизанських ініціатив внутрішніх білорусів. І новий спічрайтер у вас г**но. А пики радників уже в об'єктиви не влазять. Гастролюйте далі, на розігріві у U2, наприклад. Виїхавши з Білорусі більш ніж на 2 місяці всі втрачають контекст. І не в курсі, що тут у нас, і не треба балаболити про "ми змогли б", гидко. Смажте краще котлети. Рецепт на кулінорьонокру візьміть. Все давно однозначно. ДЛЯ НАС. І НАМ ТУТ СТРАШНО. ДУЖЕ. Не засуджую, захист Литви – це чудово. Королева у вигнанні – почесний статус на все життя. АЛЕ НЕ НА НАШЕ. Щастя вам та здоров'я. І діткам вашим. І щоб чоловік був ще живий у в'язниці. Тьху. Тьху. Тьху", – написала вона.

Білоруси виступають проти Тихановської

"Сьогодні за якимось дивним збігом обставин під черговим бред-відео Тихановської зберігаються негативні коментарі, а шанувальники Світлани кудись зникли... Подивимося, скільки мій комент протримається цього разу. Приєднуйтесь до його обговорення у темі: "Тихановська звернулася до білорусів, які звинувачують себе чи одне одного". Правду треба говорити у вічі всім, навіть такій VIP-персоні, як Тихановська!" – написала Тамара Куєєн у Facebook.

Жінка залишила свою думку про Тихановську у коментарях під відео білоруської опозиціонерки.

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Меми з Тихановською

Як Білорусь допомагає РФ воювати в Україні?

Влада Білорусі надає Росії свої території, з яких випускають ракети по Україні. Так, з території Білорусі по Україні запустили щонайменше 631 ракету. Ці запуски тривають досі.

Перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено не менше 35 ракетних пусків. До початку квітня кількість запусків зростала щодня, а найбільшу кількість бомбардувань з Білорусі Україна зазнала 1 квітня.

Крім того, до цього у Білорусі відбирали "добровольців" для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії, а також у країні лікувалися російські окупанти, які отримали опромінення на Чорнобильській АЕС. До того ж самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко активно підтримує політику Володимира Путіна.

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