Немає часу на дискусії щодо постачання зброї. Ключові заяви світових лідерів про Україну 18 квітня

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На 54-й день війни, 18 квітня, в Україні низка західних політиків зробила заяви про нашу країну. Коментували подачу відповідей на опитувальник для отримання "путівки" до ЄС та продовження агресії з боку Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви за цей день.

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Посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Україна просунулась по дорозі до Європейського Союзу.

"Ще один крок на шляху України до ЄС. Для мене честь отримати від президента Зеленської відповіді на опитувальник Єврокомісії, переданий президентом фон дер Ляєн лише 10 днів тому. У надзвичайні часи вимагають надзвичайних кроків та надзвичайної швидкості", – сказав він.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про необхідність прямої допомоги Україні.

"Ситуація дуже ясна: є той, кого атакували, і є армія агресора. Як краще допомогти атакованим? Санкції необхідні, щоб послаблювати агресора, але в короткостроковій перспективі вони не можуть зупинити його армію. Для цього потрібно прямо допомагати українцям (зброєю) – і ми це робимо. Не зробити цього означало б те, що сказати здатися і погодитися на рабство і підкорення – це суперечить нашим європейським цінностям. Ми хочемо допомогти українцям захистити себе", – сказав він.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про передачу Україні зброї.

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"Ще кілька добрих новин про військову допомогу Литви Україні. Цього разу Литва передала Україні боєприпаси та 120-мм міномети, які вже захищають Україну", — заявив політик.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман також висловилася про зброю для України.

"У нас просто немає часу на зайві дискусії щодо постачання зброї. Йдеться про Україну, але й про нас у Європі", – зазначила вона.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про повернення посольства в українську столицю.

"Відкриття посольства найближчими днями в Києві стане ознакою прихильності іспанського уряду та суспільства до українського народу", – заявив він.

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