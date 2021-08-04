Ніякого шантажу не буде: Кулеба і Єрмак у США почали готувати візит Зеленського

Зеленський буде другим після Меркель європейським лідером, який прилетить до США на запрошення Байдена

Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба вже у Вашингтоні. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули у США і почали підготовку візиту глави держави Володимира Зеленського у Вашингтон. Українські переговірники запевняють – не буде шантажу з боку американців і розмов на підвищених тонах.

Про це повідомив в Facebook глава МЗС України.

"Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимир Зеленський до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня", – написав він.

За його словами, заплановані зустрічі з радником американського президента з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

Розмова Зеленського і Байдена буде спокійною

Кулеба зазначив, що Зеленський буде другим після Меркель європейським лідером, який прилетить до США на запрошення Байдена.

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"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що президент поїде до США у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події – установчого саміту "Кримської платформи", на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США", – написав глава МЗС.

Візит Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом 2019 року.

Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять до України міністра транспорту.

Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.