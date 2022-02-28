Ніколи не пробачимо: у ЗСУ розповіли про військові злочини окупантів

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Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинули 16 дітей.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, ворог перевершує сам себе в цинізмі та підлості.

"У бойових цілях було застосовано оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удару було завдано по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей як живий щит. Лупить з важкого озброєння по житлових об'єктах. У пекло війни посилає строковиків. Перевдягається у форму військовослужбовців ЗС України та використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності. Впритул розстрілює автомобіль із сім'єю", – перерахував головнокомандувач ЗСУ.

Залужний повідомив, що від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинули 16 дітей.

"Ми цього ніколи не пробачимо!" – додав він.

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