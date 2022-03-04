Миколаїв відбито! Бої тривають

Зруйнований міст на трасі "Снігурівка - Миколаїв"/ Колаж "Сьогодні"

Вранці в український Миколаїв, що опинився ненадовго захоплений російськими окупантами, зайшли військові ЗСУ. А вже ввечері голова Миколаївської ОДА Валентин Кім у своєму Telegram-каналі заявив про звільнення міста.

Що відомо

"Так, ну вибили ми їх трохи. Бій триває. Коментувати не можу. Вже на околицях, але містом – вибили", – небагатослівним, але дуже задоволеним був Кім.

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Пізніше солдати славної української армії опублікували відео зі звільненого аеропорту Миколаєва, де було відразу піднято прапор України.

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