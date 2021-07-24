"Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ": в "Газпромі" відреагували на заяву Вітренка

Як з'ясувалося, коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера був адресований партнерам з країн ЄС

В "Газпромі" прокоментували заяву голови правління "Нафтогазу України" Юрія Вітренка про транзит газу в період після 2024 року.

Про це стало відомо з повідомлення управління інформації "Газпрому".

"Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, насамперед – німецьким", – пишуть в пресслужбі.

Читайте також: США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку – 2". Що буде з транзитом газу через Україну

Реклама

У ньому уточнюється, що "мова йде про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами. І про те, що нас у зв'язку з цим, в тому числі, турбує питання декарбонізації економіки Європейського Союзу".

Раніше ми писали, що Україна не погодиться на пропозицію зберегти транзит через країну в обмін на невигідні закупівлі російського газу. Оскільки гарантії Росії для України вже нічого не значать, а ціна за газ сильно завищена.

Нагадаємо, Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" і офіційно ініціює консультації з європейцями. Так, угода про СП-2 викликала багато запитань.