Низька сатурація та висока температура. Як змінився COVID-19

В Україні реанімації поповнюються пацієнтами з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
За весь час пандемії симптоми коронавірусу змінилися. Хвороба частіше проходить у тяжкій формі, а після одужання пацієнту потрібна реабілітація.
Про це медики 5-ї клінічної лікарні Києва ексклюзивно розповіли сайту "Сьогодні".
Як змінився COVID-19
"Зараз це швидкий розвиток хвороби, різке падіння сатурації, а також діарейний та температурний синдроми, такого стало більше", – розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Ельміра Мамедова.
Також пацієнти мають високий ризик тромбоутворення.
"При лікуванні використовуються препарати для розрідження крові. Якщо їх не застосовувати, то утворюються тромби, а потім жахливі наслідки", – додає Мамедова.
Лікарі стверджують: якщо людина вакцинована, то вона значно простіше перенесе хворобу і не потрапить до реанімації. Якщо взагалі захворіє.
Головні симптоми ковіду у вакцинованих:
- ломота у тілі;
- температура до 38;
- втрата нюху.
Після виписки потрібно лікуватися далі
Людям після коронавірусу треба продовжувати лікування, але вже у психолога. У багатьох пацієнтів починається постковідний синдром.
Можуть бути:
- депресія,
- порушення сну,
- тривожність,
- безсоння.