Нова провокація. Окупанти дзвонять рідним військових ЗСУ – що розповідають

Російські найманці вдаються до нових провокацій / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти телефонують із номерів українських військових їхнім близьким та рідним з недостовірною інформацією про їхній стан та місцезнаходження.

Про це пише пресслужба МВС.

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У МВС попросили проінформувати близьких та рідних про дії у таких ситуаціях.

"Інформація перевіряється на достовірність", – йдеться у повідомленні.

Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте питання, відповідь на яке знаєте тільки ви двоє, наприклад:

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назва дитячого садка, в який ходив;

номер школи у якій навчався;

день народження матері.

Чати у соцмережах Київської області заполонили російські агенти

Форуми та групи у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.

Як повідомляють у пабліках, всі автори приєдналися до гуртів лише з 25 лютого і пишуть здебільшого російською.

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Що робити, якщо ви побачили такі питання і переконалися, що автор є новим учасником форуму:

Подавайте скаргу адміну групи;

Величезними літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

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